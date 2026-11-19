Bern - Die Schweizer Gesundheitsausgaben steigen bis 2028 auf 114,5 Milliarden Franken. Grund für das durchschnittliche jährliche Wachstum von 4,2 Prozent sind vor allem mehr ambulante Behandlungen sowie der steigende Pflegebedarf, wie das KOF Institut der ETH Zürich am Donnerstag mitteilte. Innerhalb von vier Jahren beläuft sich das Plus demnach auf 17,3 Milliarden Franken. Nach einem Zuwachs von 4,6 Prozent im Jahr 2025 schwäche sich der Anstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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