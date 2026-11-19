HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MBB SE von 211 auf 223 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Gerhard Orgonas am Mittwoch. Die Beteiligung Vorwerk habe eine rekordhohe Profitabilität erreicht. Zudem habe die Beteiligung Aumann trotz schwächerer Umsätze die Vorgaben für die Margen erhöht./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 17:31 / GMT

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