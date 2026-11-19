Berlin - Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat in seinem aktuellen Jahresbericht eine weitere Verschärfung der IT-Sicherheitslage in Deutschland festgestellt. In dem Bericht, der am Donnerstag in Berlin von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und BSI-Präsidentin Claudia Plattner vorgestellt wurde, heißt es, dass die Situation im Cyberraum "angespannt bis kritisch" sei. Anlass der Neubewertung ist demnach neben der aktuellen geopolitischen Lage die rasante Entwicklung im KI-Bereich.



Zur Quantifizierung der IT-Sicherheitslage legte das BSI mit dem aktuellen Jahreslagebericht erstmals den "BSI Cyber Index" vor. Durch den Index werden Risikofaktoren im Cyberraum als Kennzahl zusammengefasst. Mit einem Stand von durchschnittlich 170 Punkten verzeichnet der BSI CX einen Anstieg um 50 Prozent im Vergleich zum vergangenen Berichtszeitraum.



Im Berichtszeitraum wurden täglich 160 neue Sicherheitslücken in IT-Systemen bekannt - 35 Prozent mehr als im Vorjahr. Bemerkenswert ist dabei die immer kürzer werdende Zeitspanne zwischen Bekanntwerden einer Schwachstelle und deren Ausnutzung (Time-to-Exploit): Im letzten Berichtszeitraum vergingen bis zur ersten bekannten Ausnutzung durchschnittlich 53 Tage, im aktuellen Berichtszeitraum waren es 25 Tage und im zweiten Quartal 2026 nur noch acht Tage - ein Rückgang um 85 Prozent. Durch fortschrittliche KI-Modelle wird sich diese Entwicklung wohl fortsetzen. Angreifer kennen Schwachstellen heute oft bereits bevor sie öffentlich gemacht werden oder ein Patch zum Schließen der Lücke überhaupt verfügbar ist.



Angegriffen wird, wer ein leichtes Ziel ist. Wie in den Vorjahren sind insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Kommunen besonders verwundbare Angriffsziele. Zudem nutzten weniger als die Hälfte der Nutzer digitaler Anwendungen grundlegende Sicherheitsmaßnahmen. Auch dies zeigt, dass die gesamtgesellschaftliche Resilienz gegen Bedrohungen im und aus dem Cyberraum weiterwachsen muss.



"Deutschland ist tägliches Ziel professioneller Cyberangriffe", sagte Dobrindt. Der "zunehmend kritischen Bedrohungslage" begegne man "mit einem massiven Cybersicherheitspaket mit neuen Fähigkeiten

und neuen Befugnissen".





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