Berlin - Unzer, ein führendes europäisches Zahlungsunternehmen, und die Investmentgesellschaft i80 Group haben sich auf eine Forderungsfinanzierung in Höhe von bis zu 200 Millionen Euro geeinigt, um das weitere Wachstum des "Jetzt kaufen, später bezahlen"-Geschäfts (BNPL) von Unzer zu unterstützen. Die Fazilität dient der Finanzierung der Rechnungs- und Ratenzahlungslösungen von Unzer, um der wachsenden Nachfrage von Händlern und Kunden gerecht zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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