FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi nach einem Treffen mit dem neuen Entwicklungschef Paolo Fontoura mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Am Markt überwiege wohl die Skepsis hinsichtlich einer Trendwende bei der Entwicklung neuer Produkte, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Doch die Aussagen Fontouras seien glaubwürdig gewesen und sorgten für Zuversicht./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:12 / CET



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