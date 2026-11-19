Microsoft ist zum Ziel eines Hackerangriffs geworden. Unbekannte konnten so das Agent-Framework des Unternehmens mit Malware infizieren, die an User:innen ausgespielt wurde. Was Betroffene jetzt wissen müssen. Erst in jüngster Vergangenheit musste Microsoft einen großen Ausfall der Microsoft-365-Dienste verkraften, jetzt folgt schon der nächste Schlag für das Unternehmen. Wie mehrere Sicherheitsforscher:innen berichten, wurde Malware im Agent-Framework ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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