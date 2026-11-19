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Ein Dienstagabend, eine Pflichtmitteilung, ein Post von Elon Musk. Mehr brauchte es nicht. Die Aktie von Singulus sprang an nur einem Tag um mehr als 100 Prozent. Dabei galt der Maschinenbauer aus Kahl am Main lange als abgeschrieben. Erst CDs, dann DVDs, dann Jahre voller Verluste. Heute liefert die Firma Solartechnik für Musks Satelliten. Doch wie viel Fantasie steckt schon im Kurs? Und warum sieht der Chart plötzlich aus wie eine Fahnenstange? Zuletzt gab die Aktie nach. Kommt jetzt der Rücksetzer auf 12 bis 13 Euro? Oder startet gleich die zweite Stufe? Wir schauen es uns an. Was Anleger jetzt wissen sollten!

Vom CD-Pionier zum SpaceX-Partner

Wer den Neuen Markt erlebt hat, kennt Singulus. Die Firma baute Anlagen für CDs und DVDs und war lange Weltmarktführer. Dann verschwand die Scheibe. Die Aktie verlor über die Jahre rund 99 Prozent ihres Werts. 2022 drohte sogar das Aus, weil Anleihegläubiger Druck machten. Zeitweise kostete ein Papier nur noch 0,84 Euro. Aus dem Börsenstar war ein Pennystock geworden. Dann kam der März 2026. Singulus meldete einen geheimen Partner und eine Finanzierung über fünf Jahre. Am 10. November fiel die Maske: SpaceX. Die Firma liefert eine schlüsselfertige Linie für Heterojunction-Solarzellen, Wert über 60 Millionen Euro, Auslieferung im ersten Halbjahr 2027. Die Zellen sind für die Starmind-Satelliten in Texas gedacht. Musk sprach auf X gleich von 100 Gigawatt.







Charttechnik

Der Chart erzählt eine relativ einfache Geschichte. Von knapp über 12 Euro ging es innerhalb weniger Stunden auf bis zu rund 28 Euro. Das ist ein fast senkrechter Anstieg, eine klassische Fahnenstange. Danach drehte der Kurs ab. Zuletzt lag die Aktie bei etwa 18 Euro. Der RSI zeigte zuvor stark überkaufte Werte, daher überraschen Gewinnmitnahmen da kaum. Nach der Stange folgt oft die Fahne. Der Kurs beruhigt sich und konsolidiert. Ein Rücksetzer in den Bereich von 12 bis 13 Euro wäre denkbar. Dann wäre der RSI wahrscheinlich auch wieder abgebaut. Dort startete auch der letzte Ausbruch mit der Starlink-Musk-Meldung. Hält diese Zone, könnte der Rebound starten, aber sicher ist das nicht. Bricht die Marke, wird die Luft nach unten dünner.

Was tun?

Die Zahlen werden besser. Nach neun Monaten steht ein Umsatz von 60,4 Millionen Euro, das EBIT liegt bei 1,2 Millionen nach minus 2,5 Millionen im Vorjahr. Für 2026 peilt Singulus rund 83 Millionen Umsatz an. Allerdings war das dritte Quartal mit minus 1,4 Millionen Euro wieder rot. Das Forward-KGV liegt im eher sportlichen Bereich bei über 30, was für einen zyklischen Maschinenbauer recht viel ist. Dazu kommen Risiken, denn die freie Liquidität beträgt nur 11,7 Millionen Euro und Vorstand Markus Ehret geht zum Jahresende. Auch die Abhängigkeit von einem Großkunden wächst. Folgeaufträge sind wohl noch nicht unterschrieben. MWB sieht 40 Euro, der Schnitt der Ziele lag zuvor bei etwa 9 Euro. Wer einsteigen will, könnte eventuell besser auf einen Rücksetzer warten und vorsichtig bleiben.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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