Die Photovoltaik für dm-Märkte soll nach Angaben von Tengelmann Energie Renewables in Süddeutschland im Wochentakt in Betrieb gehen. Der Drogeriehändler bezieht den Solarstrom direkt an seinen gemieteten Standorten. Für die Photovoltaik für dm-Märkte plant Tengelmann Energie Renewables (TER) eine Gesamtleistung von rund 2,175 Megawatt Peak (MWp). Der Projektentwickler erwartet, dass die 28 Anlagen im Durchschnitt etwa 50 Prozent des Strombedarfs der beteiligten Filialen decken. TER übernimmt nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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