Seit dem Sommer steht eigentlich fest, dass die bisherige Förderung von Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichern in Österreich auf ein neues Fundament gestellt werden soll und muss. Die Mittel in den bisher praktizierten Fördercalls, die dreimal im Jahr stattfanden, waren teilweise nach Sekunden ausgeschöpft. Tausende Anträge gingen leer aus. So suchte auch die Regierung bereits im Sommer das Gespräche mit der Branche und weiteren Beteiligten, um ein neues Konzept zu erarbeiten. Die österreichische Energieministerium hat am Mittwoch einen Entwurf für die Novelle des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes ...

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