Zürich - Zuri-Invest hat seine bestehenden Uranbestände in Token umgewandelt und mithilfe einer etablierten Tokenisierungsinfrastruktur ein Produkt entwickelt, das einem breiteren Anlegerkreis zur Verfügung steht. Für die Anleger, die Zertifikate halten, bleibt der Token im Hintergrund. Von Tom Lyons, Gentwo Das Uran-AMC von Zuri-Invest war relativ unkompliziert. Die Anleger investierten Geld in eine Zweckgesellschaft (SPV), und diese verwendete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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