Zürich - Auf Schweizer Mieterinnen und Mieter könnten Anfang 2028 deutliche Mietzinserhöhungen zukommen. Die Experten der UBS rechnen mit einem Anstieg der Mieten um rund 5 Prozent. Grund dafür ist die erwartete Zinswende bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Die UBS-Ökonomen erwarten laut einer Analyse vom Donnerstag gleich zwei Leitzinserhöhungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte im März und Juni 2027. Die gute konjunkturelle Entwicklung und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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