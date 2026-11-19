Die Freenet-Aktie konnte das Hoch vom Februar bei rund 34 € nicht halten und befindet sich seitdem in einem deutlichen Abwärtstrend. Am Donnerstag notiert sie aktuell bei 24,10 €. Auf diesem Kursniveau wird sie jedoch wieder interessant. Neben der hohen Dividendenrendite bietet das Unternehmen auch Wachstumsperspektiven. Hier stellt sich die Frage: Was macht die Aktie attraktiv und für welche Anleger eignet sie sich? Erwartungen weitgehend erfüllt ...

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