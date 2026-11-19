Die Elevate Service Group hat an der Börse einen beeindruckenden Lauf hinter sich. Nach einem zwischenzeitlichen Kursplus von fast 158 Prozent seit Jahresbeginn nehmen Anleger erste Gewinne mit. Operativ gibt das Unternehmen derweil weiterhin ordentlich Gas. Mehr eigene Techniker, neue Chancen im Gastronomiegeschäft und eine volle Übernahmepipeline treffen auf einen überverkauften Chart. Genau diese Konstellation macht die Aktie jetzt spannend. Mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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