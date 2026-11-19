Die Siemens-Energy-Aktie erholt sich weiter. Am Donnerstagmorgen kletterte der Kurs um 2,16% auf 128,76 €, getragen von einer freundlicheren Stimmung bei KI-Werten. Bereits am Mittwoch war das Papier im Handelsverlauf um bis zu 3,8% gestiegen. Auslöser war ein Bericht über den Umbau der Industriesparte Transformation of Industry (TI). Berenberg empfiehlt die Aktie weiter zum Kauf und sieht mit einem Kursziel von 205 € gut 56% Luft nach oben. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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