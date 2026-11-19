© Foto: Hannes P Albert - dpaDer DAX ist am Donnerstag deutlich stärker gestartet und nähert sich wieder der Marke von 26.000 Punkten. Anthropic sorgt vor dem US-Börsenstart für neue KI-Euphorie. Doch die Fed bleibt ein Risiko.
Enthaltene Werte: DE0006231004,US67066G1040,DE0008469008,DE0008467416,US2605661048,EU0009658145,EU0009658202,JP9010C00002,US78378X1072,XC0009677409,XD0002747026,2455711,2455717,KRD020020016,XC0007924514,BTC~USD,DE000SHL1006,DE000ENER6Y0Den vollständigen Artikel lesen
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