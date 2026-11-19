FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.11.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS JET2 PRICE TARGET TO 1650 (1750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS STARTS AIRTEL MOBILE COMMERCE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 300 PENCE - BERENBERG RAISES COSTAIN GROUP PRICE TARGET TO 290 (275) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES B&M PRICE TARGET TO 380 (195) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP STARTS AIRTEL MOBILE COMMERCE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 280 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 330 (315) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HAYS PRICE TARGET TO 100 (95) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS EXPERIAN PRICE TARGET TO 3390 (3420) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 3100 (3116) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 325 (300) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 3300 (3200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2712 (2628) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN STARTS AIRTEL MOBILE COMMERCE WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 260 PENCE - JEFFERIES RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 740 (694) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN STARTS AIRTEL MOBILE COMMERCE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 270 PENCE - ODDO BHF RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 3050 (2900) PENCE - 'OUTPERFORM'
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