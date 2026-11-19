Brüssel - Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, fordert eine starke europäische Stimme bei möglichen Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs. Europa brauche einen Verhandlungsführer mit einem klaren Mandat der Mitgliedstaaten, ausreichend Rückhalt und Verhandlungsgeschick, sagte die FDP-Politikerin den Sendern RTL und ntv.



Wer diese Rolle übernehmen solle, sei für sie zweitrangig. "Das ist mir offen gestanden egal." Entscheidend sei eine Persönlichkeit, "die sehr klar zu verstehen gibt, wo wir stehen, die auch das Mandat hat der europäischen Staaten". Wichtig sei dabei, dass sich auch die kleineren europäischen Länder vertreten fühlten. Denkbar sei etwa die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Nach derzeitigem Stand sollten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen und Italien Europa am Verhandlungstisch vertreten.



Mit Blick auf den russischen Außenminister Sergei Lawrow warnte Strack-Zimmermann davor, die Verhandlungskompetenz der russischen Seite zu unterschätzen. Lawrow "beherrscht sein Geschäft", sagte sie. Europa müsse deshalb selbstbewusst auftreten und dürfe sich nicht über den Tisch ziehen lassen. "Denn es gilt die Regel: Wer sich klein macht, wird klein gemacht. Und die Zeiten sind vorbei, dass sich Europa klein machen sollte."





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