WIESBADEN (dpa-AFX) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat das Bekenntnis der italienischen Großbank Unicredit zum Standort Frankfurt im Zuge der geplanten Übernahme der Commerzbank begrüßt. Dies sei ein wichtiges Signal für den Finanzplatz, teilte Rhein der Deutschen Presse-Agentur mit. Er danke Unicredit-Chef Andrea Orcel "für den konstruktiven, vertrauensvollen Austausch in den vergangenen Wochen und Monaten."

"Ausdrücklich begrüße ich die Bereitschaft der UniCredit, auch aktiv in den Finanzplatz Frankfurt zu investieren und zu unserem Ökosystem für Ausbildung, Technologie und KI beizutragen", sagte Rhein. Dabei seien die Interessen der Commerzbank-Beschäftigten und des Mittelstands besonders zu berücksichtigen.

Bund trifft Einigung mit Unicredit



Zuvor hatte die Bundesregierung ihren Widerstand gegen eine Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit aufgegeben. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sprach von klaren Zusagen zum Standort Deutschland und den Rechten der Commerzbank-Beschäftigten. So solle die Commerzbank eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben, ihr Mittelstandsgeschäft ausbauen, eine angemessene Kapitalausstattung haben und wesentliche Entscheidungen in Deutschland treffen.

Unicredit-Chef Andrea Orcel dankte Rhein für die konstruktiven Gespräche. "Unser direkter Austausch hat eine wichtige Grundlage für diese Entscheidung geschaffen." Dabei gehe es nicht nur um die Rolle Frankfurts als vereinbarter Hauptsitz ab dem Zeitpunkt des Zusammenschlusses, sondern auch darum, "langfristig zur Festigung der Position der Stadt als Finanzzentrum Deutschlands beizutragen".

Dank richtete Orcel auch an Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Bayern bleibe ein strategisch wichtiger Eckpfeiler des Deutschlandgeschäfts der Unicredit./als/hus/DP/jha