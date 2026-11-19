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BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bundesregierung gibt ihren Widerstand gegen eine Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit auf. Finanzminister Lars Klingbeil teilte in Berlin mit, der Bund und die italienische Großbank hätten eine gemeinsame Basis gefunden. "Die Bundesregierung unterstützt nun ein zügiges weiteres Verfahren und einen geordneten Übergang der Kontrolle", sagte der SPD-Politiker. Mit der Einigung fällt eine entscheidende Hürde für die Übernahme von Deutschlands zweitgrößter Privatbank.

Was die Unicredit zugesagt habe, entspreche den Kernanliegen der Bundesregierung, sagte Vizekanzler Klingbeil. So solle die Commerzbank eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben, ihr Mittelstandsgeschäft ausbauen, eine angemessene Kapitalausstattung haben und wesentliche Entscheidungen in Deutschland treffen.

Die Unicredit habe klare Zusagen zum Standort Deutschland und den Rechten der Commerzbank-Beschäftigten gegeben. Diese seien eine gute Basis, um nachhaltiges Wachstum für die Commerzbank zu erreichen. Auf einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bei der Commerzbank, bei der Arbeitnehmervertreter den Abbau Tausender Jobs fürchten, ging Klingbeil jedoch nicht konkret ein.

Unicredit bei Commerzbank kurz vorm Ziel



Die Position der Bundesregierung markiert einen Kurswechsel. Noch im Juli hatte Berlin das Vorgehen der Unicredit als "feindlich" bezeichnet und als inakzeptabel abgelehnt. Inzwischen hat sich die Unicredit aber fast 50 Prozent an der Commerzbank gesichert und für ihre Übernahmepläne die Freigabe wichtiger Behörden, darunter die EU-Kommission, die US-Notenbank Fed und die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank.

Unicredit-Chef Andrea Orcel sagte, er begrüße die Unterstützung von Klingbeil für seine Strategie für die Commerzbank und einen zügigen Prozess. "Beides schafft Klarheit und verleiht der nächsten Phase neuen Schwung - zum Wohle der Kunden und Mitarbeitenden der Commerzbank."

Die Unicredit arbeitet seit gut zwei Jahren auf eine Übernahme der Commerzbank hin. Orcel will eine europäische Großbank schmieden und sieht bei einer Fusion Potenzial für Milliardeneinsparungen. Erwartet wird, dass die Commerzbank mit der Münchner Unicredit-Tochter Hypovereinsbank (HVB) verschmolzen wird, mit der die Italiener seit Jahren in Deutschland aktiv sind.

Bund gibt eigene Vertreter im Commerzbank-Aufsichtsrat auf

Einigung gibt es auch über einen Übergang im Commerzbank-Aufsichtsrat - ein Thema, das für Unstimmigkeit zwischen Unicredit und Bund gesorgt hatte. Die Unicredit werde zwei unabhängige Mitglieder vorschlagen, "die sowohl den deutschen Markt als auch die Commerzbank sehr gut kennen", sagte Klingbeil. Bisher ist der Bund mit zwei Vertretern im Aufsichtsrat repräsentiert.

Orcel will nach der Kontrollübernahme bei der Commerzbank im ersten Quartal 2027 eine außerordentliche Hauptversammlung beantragen. Alle zehn Vertreter der Kapitalseite sollen neu gewählt werden. Dann könnte der Vorstand um Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp ausgetauscht werden. Anschließend will Orcel seine Strategie umsetzen, die den Abbau von etwa 7.000 Jobs und ein kleineres Auslandsnetz bei der Commerzbank umfasst.

Orcel schrieb in einem Brief an Klingbeil, die Zusagen schafften die Basis für einen Verkauf der staatlichen Beteiligung an der Commerzbank, an der der Bund gut 13 Prozent hält - ein Überbleibsel aus der Rettung des Dax -Konzerns in der Finanzkrise. "Sollte die Regierung beschließen, sich von ihrer Beteiligung an der Commerzbank zu trennen, würde Unicredit dies unterstützen (...)", betonte Orcel.

Brief an Klingbeil: Orcel macht acht Zusagen



In dem Brief listet der Manager acht Zusagen für die Commerzbank auf: Nach einer Fusion mit der Hypovereinsbank solle Frankfurt Hauptsitz werden. In München solle aber eine "bedeutende Präsenz und Geschäftstätigkeit" aufrechterhalten werden. Commerzbank und HVB sollten zudem angemessen im Verwaltungsrat der Unicredit repräsentiert sein.

Zudem enthält der Brief ein Bekenntnis zum Mittelstandsgeschäft der Commerzbank und ihren internationalen Fähigkeiten, "die speziell dem Mittelstand und den Exporteuren zugutekommen". Zuvor hatte Orcel das Auslandsnetz der Commerzbank als überdimensioniert kritisiert. Ferner sichert die Unicredit Investitionen in Frankfurt zu, etwa die Schaffung eines Kompetenz- und Innovationszentrums in Deutschland.

In Berlin wird das Schreiben Orcels als Signal gewertet, dass es zu einer freundlichen Übernahme kommt. In dem Brief heißt es, bestehende Regelungen zum Schutz der Commerzbank-Beschäftigten sollten berücksichtigt werden. Eine Garantie dafür, dass es nicht zu betriebsbedingte Kündigungen bei der Commerzbank mit ihren rund 40.000 Beschäftigten kommt, ist das aber nicht. Klingbeil hatte nach einem Treffen mit Orcel im September auf mehrere Bedingungen gepocht - diese sieht das Finanzministerium nun als erfüllt an.

Ministerpräsident Rhein sieht Bekenntnis zu Frankfurt



Die Commerzbank begrüßt die Zusagen: "Der Vorstand der Commerzbank wird weiterhin die Interessen aller Stakeholder wahren und gemeinsam mit Unicredit an einer Strategie arbeiten, die auf den Stärken beider Banken aufbaut."

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sprach von einem "klaren Bekenntnis" der Unicredit zum Finanzplatz Frankfurt. "Ich danke Andrea Orcel für den konstruktiven, vertrauensvollen Austausch in den vergangenen Wochen und Monaten." Gemeinsam sei es gelungen, den Standort Frankfurt zu sichern./als/hoe/DP/jha