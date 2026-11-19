Cham - Nach fünf Jahren an der Spitze der AMAG Leasing AG hat sich Nicole Pauli entschieden, die AMAG Gruppe per 30. April 2027 zu verlassen und sich beruflich neu zu orientieren. Nicole Pauli stiess am 1. Januar 2022 zur AMAG Gruppe. In den vergangenen Jahren hat sie die AMAG Leasing AG erfolgreich geführt und entscheidend weiterentwickelt, wie die AMAG in einer Mitteilung schreibt. Unter ihrer Leitung wurden wichtige strategische Vorhaben umgesetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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