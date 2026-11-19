Die Energiequelle GmbH hat in Ennigerloh im Kreis Warendorf mit dem Bau einer Windenergieanlage mit 5,56 Megawatt Leistung begonnen. Es ist das erste Projekt des Unternehmens, das unter das Bürgerenergiegesetz NRW fällt. Seit dem Baustart im Oktober 2026 lässt Energiequelle die Zuwegung und die Kranstellfläche herstellen. In Ennigerloh entsteht eine Enercon E-160 mit einer Nabenhöhe von 166,6 Metern. Die Anlage ist das erste Projekt der Münsteraner Niederlassung.Anfang 2027 sollen die Fundamentarbeiten ...

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