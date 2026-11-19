Redox-Flow-Batteriespeicher gelten als gut geeignet als Langzeitspeicher. Dies will CMBLU nun auch mit seinem Projekt "Echo Sands" im US-Bundesstaat Kalifornien zeigen. Gemeinsam mit Kaliforniens öffentlicher Wasser- und Energieversorgungsbehörde Imperial Irrigation District (IID) kündigte es am Donnerstag die Realisierung einer "SolidFlow"-Batterie mit 10 Megawatt Leistung und 100 Megawattstunden Kapazität an. Es sei das erste Projekt der Behörde, in dem es auf Flowbatterien setzt. Der Batteriespeicher "Echo Sands" soll an einem Wasserkraftwerk in Winterhaven entstehen. Er werde dann gespeicherte ...

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