Bern - Die Postfinance hat in den ersten neun Monaten 2026 das Betriebsergebnis um 58 Millionen auf 282 Millionen Franken gesteigert. Zu verdanken ist dies laut der Post-Tochter vor allem höheren Erträgen im zinsunabhängigen Geschäft. So hätten die positive Entwicklung im Zahlungsverkehr sowie ein tieferer Geschäftsaufwand zum guten Ergebnis beigetragen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Zum wichtigen Zinsgeschäft heisst es, dass die ...

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