Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Siemens-Aktie am Mittwoch auf "Outperform" belassen, das Kursziel liegt bei 330 Euro. Analyst Alasdair Leslie sieht im Geschäftsjahr 2027 mehrere Chancen für Aufwärtskorrekturen. Stellt sich für Anleger die Frage, ob das Thema KI in der Industrie die Bewertung tatsächlich stützen kann. Industrielle KI gewinnt Gewicht Im Zentrum der Einschätzung steht das Segment Digital Industries. ...

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