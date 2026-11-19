Vancouver, BC / 19. November 2026 / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. ("Newcore" oder das "Unternehmen") (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/newcore-gold-ltd/ - freut sich, die Einreichung eines Antrags auf Erteilung einer Bergbaukonzession für das Enchi-Goldprojekt des Unternehmens ("Enchi" oder das "Projekt") in Ghana bekannt zu geben. Der Antrag auf eine Bergbaukonzession umfasst 53,37 km²des insgesamt 248 km²großen Grundstücks.

Der Minister für Land und natürliche Ressourcen von Ghana, Emmanuel Armah-Kofi Buah, erklärte: "Die Regierung von Ghana begrüßt die Einreichung eines Antrags auf Erteilung einer Bergbaukonzession für das Enchi-Goldprojekt durch Newcore. Das Projekt ist eines der am weitesten fortgeschrittenen groß angelegten Goldprojekte, die derzeit in Ghana entwickelt werden, und hat das Potenzial, durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Unterstützung der lokalen Bevölkerung und den Beitrag zu den staatlichen Einnahmen langfristige Vorteile zu schaffen. Wir unterstützen Investitionen, die unsere Ressourcen verantwortungsvoll erschließen und langfristigen Wert für die Ghanaer schaffen, während gleichzeitig die höchsten Umweltstandards eingehalten werden. Das Ministerium freut sich darauf, während des Prüfungsverfahrens eng mit Newcore und der Mineralkommission zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, in der ersten Hälfte des Jahres 2027 eine Bergbaukonzession für das Enchi-Goldprojekt zu erteilen."

Luke Alexander, Präsident, CEO und Vorstandsmitglied von Newcore, erklärte: "Die Einreichung des Antrags auf eine Bergbaukonzession ist ein entscheidender Schritt im Genehmigungsverfahren für unser Enchi-Goldprojekt in Ghana. Sie stellt die erste Phase des Genehmigungsweges dar, durch die Risiken gemindert und das Projekt in einen entwicklungsreifen Zustand gebracht wird. Die Regierung von Ghana hat Enchi ihre starke Unterstützung zugesichert, und wir freuen uns darauf, weiterhin mit der Regierung, den lokalen Gemeinden und allen Interessengruppen zusammenzuarbeiten, während wir das Enchi-Goldprojekt auf dem Weg zur Produktion vorantreiben."

Das Unternehmen geht davon aus, dass das Prüfungsverfahren für den Antrag auf eine Bergbaukonzession bis Mitte 2027 abgeschlossen sein wird. Sobald die Bergbaukonzession erteilt ist, kann das Unternehmen offiziell seinen Antrag auf eine Umweltgenehmigung bei der ghanaischen Umweltschutzbehörde (EPA) stellen. Dieser nächste Schritt wird durch Umweltüberwachungs- und Basisarbeiten gestützt, die seit 2015 in Enchi durchgeführt werden, sowie durch ökologische und soziale Basisstudien, die für das Projekt in den Jahren 2015, 2023, 2024, 2025 und 2026 abgeschlossen wurden. Die abgeschlossenen Studien kamen zu dem Ergebnis, dass im Zusammenhang mit der geplanten Projektentwicklung keine Probleme hinsichtlich Wasser, Boden, Lärm oder Luftqualität bestehen. Die jüngsten Studien wurden von Abbakus Geosocial Consult Limited mit Sitz in Accra, Ghana, durchgeführt, einer unabhängigen Gruppe mit umfassender Erfahrung im Bereich von Bergbauprojekten in Ghana. Das Projekt wird von den lokalen Gemeinden und Interessengruppen positiv aufgenommen und befindet sich in einem Gebiet mit einer langen Geschichte der Goldexploration, -erschließung und des Goldabbaus.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold treibt sein Enchi-Goldprojekt in Ghana, Afrikas größtem Goldproduzenten(1), voran. Newcore Gold bietet Anlegern eine einzigartige Kombination aus einer erstklassigen Unternehmensführung, die durch ihren Eigenkapitalanteil von 12 % mit den Aktionären auf einer Linie steht, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene. Das 248km²große Landpaket von Enchi umfasst 40 Kilometer der ergiebigen Bibiani-Scherzone in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldlagerstätten im Umfang von mehreren Millionen Unzen beherbergt, darunter die 50 Kilometer nördlich gelegene Chirano-Mine. Die Vision von Newcore ist es, ein reaktionsschnelles, kreatives und leistungsstarkes Goldunternehmen aufzubauen, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsmengen für 2025 gemäß Angaben des World Gold Council.

Im Namen des Vorstands von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

Präsident, CEO und Vorstandsmitglied

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In Europa

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