Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag leicht zugelegt und sich damit von den Verlusten vom Vortag etwas erholt. Zu deutlicheren Gewinnen reichte es vor dem Handelsstart des US-KI-Unternehmens Anthropic freilich nicht. «Eine erfolgreiche Erstnotiz könnte nicht nur den Wert dieser Beteiligungen unterstreichen, sondern auch das Vertrauen in die milliardenschweren Investitionen in KI-Infrastruktur stärken», beschrieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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