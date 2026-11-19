Frankfurt/Main - Der Dax hat am Donnerstag nach einem freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag einen Teil seiner Eröffnungsgewinne wieder abgegeben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.830 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Siemens Energy und die Deutsche Bank, am Ende SAP, Henkel und FMC.



"Nach den deutlichen Kursverlusten der vergangenen Handelstage fehlt dem Dax aktuell die Kraft für eine nachhaltige Erholung", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Auch die Anleger in Frankfurt richteten ihre Aufmerksamkeit heute nahezu vollständig auf den mit Spannung erwarteten Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic.



"Besonders aber für die großen US-Technologiekonzerne dürfte der Börsengang zu einem wichtigen Stimmungstest werden", so Lipkow. "Die sogenannten Hyperscaler haben sich im Vorfeld mit erheblichen Summen bei Anthropic engagiert und setzen große Hoffnungen auf die wirtschaftlichen Perspektiven künstlicher Intelligenz. Eine erfolgreiche Erstnotiz könnte nicht nur den Wert dieser Beteiligungen unterstreichen, sondern auch das Vertrauen in die milliardenschweren Investitionen in KI-Infrastruktur stärken."



Sollte die Aktie dagegen nach dem Handelsstart unter Druck geraten, dürften die Anleger auch die Bewertungen und Investitionsstrategien der großen Technologieunternehmen kritischer hinterfragen, fügte der Analyst hinzu. "Der Börsengang wird damit zu einer Nagelprobe für die Risikobereitschaft im gesamten KI-Sektor."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1000 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9091 Euro zu haben.





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