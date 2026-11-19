Trimble-Technologien unterstützen den Bau von Sedrun Solar, laut Pressemitteilung derzeit die größte Anlage für alpine Photovoltaik in der Schweiz, auf rund 2.000 Metern Höhe im Kanton Graubünden. Das Solarkraftwerk soll bis Ende 2028 fertiggestellt werden und künftig rund 47 Prozent seines jährlichen Stromertrags im Winterhalbjahr erzeugen. Gebaut wird das Solarkraftwerk von der Sedrun Solar AG, einem Gemeinschaftsunternehmen des regionalen Energieunternehmens energia alpina und der Schweizer Energieproduzentin ...

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