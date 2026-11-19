Der Schweizer Energiekonzern EWZ hat angekündigt, dass er im nächsten Jahr überschüssig eingespeisten Solarstrom mit 12,91 Rappen pro Kilowattstunde vergüten will. Der Tarif gilt für Kunden in der Stadt Zürich und Teilen des Kantons Graubünden. Dies sei einer der höchsten Sätze in der Schweiz, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Viele Energieversorger setzten ab dem nächsten Jahr auf einen viertelstündlichen Spotmarkttarif, was für Betreiber von Photovoltaik-Anlagen zu schwankenden und nicht planbaren Vergütungen führen dürfte, die generell niedriger als bisher ausfallen. EWZ empfiehlt den ...

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