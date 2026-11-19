BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novartis will die aktuelle Patentklippe hinter sich lassen und dank bestehender und neuer Produkte weiter wachsen. Auf einem Investorentag in London zeigte sich Konzernchef Vas Narasimhan insbesondere mit der kommerziellen Entwicklung wichtiger Medikamente zufrieden. Diese verlaufe besser als bisher erwartet und habe zu höheren Umsatzerwartungen für mehrere Präparate geführt, sagte er. Allerdings dämpfte der Konzern zugleich seine bisherigen Mittelfristziele leicht ab. An der Börse sorgte das für Enttäuschung - die Aktie rutschte am Donnerstag nach den Nachrichten ab.

Mit einem Abschlag von zuletzt 2,7 Prozent bildete Novartis das Schlusslicht im Schweizer Index SMI. Vorangegangen ist allerdings eine deutliche Kurserholung seit dem Einbruch Anfang September, als der Konzern über mehrere Studienflops berichtete. Seit Jahresbeginn steht das Papier somit in Summe noch mit 16 Prozent im Plus.

Für den Zeitraum 2026 bis 2031 peilen die Schweizer nun einen Umsatzanstieg zu konstanten Wechselkursen von durchschnittlich fünf Prozent pro Jahr an, wie sie am Donnerstag mitteilten. Die neuen Ziele beziehen sich zwar auf einen veränderten Zeitraum, fallen aber beim Wachstum leicht niedriger aus als die bisherige Planung: Für 2025 bis 2030 hatte der Konzern noch ein jährliches Wachstum von fünf bis sechs Prozent in Aussicht gestellt.

Als Grund für die eingeengte Guidance nannte Narasimhan den erwarteten Patentablauf des Krebsmedikaments Kisqali in den USA in der zweiten Jahreshälfte 2031, in dessen Folge Novartis mit zunehmender Konkurrenz durch Nachahmermedikamente rechnet. "Danach sollte das Umsatzwachstum wieder im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen", so der Manager.

Vorerst hat der Konzern jedoch noch eine Durststrecke zu überwinden, denn für 2026 hat das Management ein Umsatzplus lediglich im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Laut Narasimhan kämpft Novartis derzeit mit der "bislang größten Belastung unserer Unternehmensgeschichte durch den Verlust von Marktexklusivität". Betroffen sind vor allem Blockbuster wie das Herzmittel Entresto, das Leukämie-Medikament Tasigna und der Blutplättchen-Booster Promacta.

Seine Zuversicht, dass es wieder aufwärtsgehen dürfte, begründete der Konzern nun mit einer starken Dynamik bei wichtigen Wachstumstreibern im Portfolio, aber auch mit Neueinführungen.

Wichtigen Kassenschlagern traut Novartis zudem mehr zu: Das Management hob die Annahmen für den möglichen Spitzenumsatz für das Leukämie-Mittel Scemblix, den Cholesterinsenker Leqvio sowie für Kesimpta an. Bei letztgenannten Medikament zur Behandlung von Multipler Sklerose erwartet der Konzern nun einen Spitzenumsatz von acht Milliarden US-Dollar statt bisher sechs Milliarden.

"Kesimpta gewinnt außerhalb der USA Marktanteile und wächst auch im US-Markt", erklärte der Firmenchef. Scemblix profitiere davon, dass es in den USA neu auch als Erstlinientherapie eingesetzt werden könne. Leqvio wiederum verzeichne eine starke Nachfrage in den USA und Asien, insbesondere in China und Japan.

Jefferies-Analyst Michael Leuchten schrieb, die angehobenen Erwartungen für die drei wichtigsten Medikamente "stärkten die Wachstumsperspektiven spürbar und verringerten die damit verbundenen Risiken". Die aktuelle Konzernpräsentation gehe zwar ausführlicher auf das Ausmaß der Ersatzprodukte ein, die nach 2030 das Wachstum sichern sollen, lasse aber noch offen, wie wahrscheinlich deren Erfolg sei, merkte der Experte kritisch an.

So strebt Novartis auch langfristig nach eigenen Angaben ein kontinuierliches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich an. Dabei setzt der Konzern unter anderem auf zehn Wirkstoffkandidaten in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium, die ein Spitzenumsatzpotenzial von jeweils mehreren Milliarden US-Dollar hätten. Bestätigt wurde das Ziel für die operative Kerngewinnmarge: Sie soll bis 2029 wieder auf mehr als 40 Prozent steigen.

Bei Übernahmen will Novartis unterdessen seiner bisherigen Strategie treu bleiben: "Unser Fokus liegt weiterhin auf kleineren Zukäufen und Lizenzdeals mit einem Volumen von weniger als 2 Milliarden Dollar", betonte der Unternehmenschef. Größere Übernahmen seien in der aktuellen Wachstumsplanung nicht berücksichtigt, blieben aber möglich. "Wir werden bei größeren Transaktionen wie immer sehr selektiv vorgehen", erklärte das Management./tav/hr/AWP/nas/stk