Zürich - Während die Tech-Welt auf den Börsengang von Anthropic schaut, legt der SMI am Donnerstag den Rückwärtsgang ein. Nach einem Kapitalmarkttag sind Novartis ein Bremsklotz für den heimischen Leitindex. Ansonsten warten Anleger auf das Grossereignis am Nachmittag, wenn die Aktie des KI-Unternehmens erstmals an der Nasdaq gehandelt wird. Aktuell sind die Erwartungen hoch und positiv - die Hoffnung auf eine anhaltende KI-Hausse bleibt. «Entscheidend ...

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