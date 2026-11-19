Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag nach gemischten Vorgaben etwas uneinheitlich in den Handel gestartet. Alle Augen ruhen auf dem für den Nachmittag angesetzten Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic. Der Markt sei durchaus nervös, wie die Aktie dann tatsächlich aufgenommen wird. «Der Börsengang dürfte zu einem wichtigen Stimmungstest für die ganze Branche werden - und auch dafür, wie locker das Geld bei Investoren noch sitzt», ...

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