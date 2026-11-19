Berlin - Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) sieht Gefahren in einer einseitigen Perspektive auf Jungen und Männer als Problemfälle. Sie sagte der Wochenzeitung "Die Zeit" zum Begriff der toxischen Männlichkeit, dass sie auch damit Probleme habe. Natürlich gebe es männliches Rollenverhalten, das hochproblematisch sei, für Frauen in ihrem Umfeld, aber auch für sie selbst und die Gesellschaft. Damit müssten sie sich befassen. "Aber Männer zu pathologisieren, provoziert eine Abwehrhaltung."



Prien erklärt außerdem, es sei zu lange ignoriert worden, dass auch Jungen unter Benachteiligungen leiden würden. Das habe auch politische Folgen. Junge Frauen wählten deutlich eher links, Männer eher rechts. Auch dieses Auseinanderdriften mache ihr Sorgen.



Prien kündigte an, die Bundesregierung werde in den nächsten Jahren neun Millionen Euro zusätzlich in ein Programm zur Förderung von Jungen und jungen Männern investieren. Für den 20. November lädt das Familienministerium zur internationalen Jungen- und Männerkonferenz ein, auf der Fragen der Gleichstellungspolitik diskutiert werden sollen.





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