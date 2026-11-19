Montréal, Québec / 19. November 2026 / IRW-Press / Amex Gold Mining Inc. (TSX-V: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) ("Amex" oder das "Unternehmen") - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/amex-exploration-inc/ - freut sich, den Erreichen mehrerer wichtiger Meilensteine beim Untertagebau und beim Ausbau der Infrastruktur in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Perron in der Nähe von Normétal (Québec) bekannt zu geben, darunter:

Der Bau einer 200 Meter langen unterirdischen Rampe wurde abgeschlossen, was einen weiteren Fortschritt auf dem Weg zum vollständig finanzierten 40.000-Tonnen-Großprobenprogramm darstellt.

Der Bau der 25-kV-Stromleitung ist im Gange. Diese Stromleitung ist so ausgelegt, dass sie sowohl das Großprobenprogramm als auch den künftigen Bergbaubetrieb der Phase 1 versorgen kann.

Die mechanische Garagenstruktur wurde installiert. Der Großteil der Anlagen am Großprobenstandort wurde inzwischen errichtet und steht kurz vor der Fertigstellung.

Zusammen tragen diese Infrastrukturverbesserungen dazu bei, die betriebliche Grundlage zu schaffen, die für die Großprobenentnahme sowie die nächsten Phasen der Untertageerschließung und den künftigen Bergbaubetrieb der Phase 1 bei Perron erforderlich ist.

Erschließung der Untertage-Rampe erreicht 200 Meter

Der Untertagebau bei Perron schreitet weiter voran, wobei die Hauptzugangsrampe nun eine fertiggestellte Länge von 200 Metern erreicht hat. Bislang verliefen die Arbeiten stetig und termingerecht gemäß den Bauplänen.

Bau der Stromleitung im Gange

Der Bau der rund 6,5 Kilometer langen 25-kV-Stromleitung, die das Goldprojekt Perron an das bestehende Stromnetz in Normétal anschließt, ist im Gange.

Die Stromleitung ist für eine elektrische Leistung von etwa 3 MW ausgelegt, was ausreicht, um sowohl das laufende 40.000-Tonnen-Großprobenprogramm als auch den geplanten Abbaubetrieb der Phase 1 zu versorgen, wie in der im April 2026 veröffentlichten Machbarkeitsstudie des Unternehmens dargelegt.

Diese Investition stellt einen Schritt vorwärts beim Aufbau der für Perron erforderlichen langfristigen Infrastruktur dar. Durch die Errichtung einer Stromverbindung, die sowohl das aktuelle Großprobenprogramm als auch den künftigen Betrieb der Phase 1 versorgen kann, positioniert Amex das Projekt strategisch für seine nächste Entwicklungsphase und minimiert gleichzeitig den Bedarf an zusätzlichen größeren Investitionen in die Strominfrastruktur.

Nach Inbetriebnahme soll die Stromleitung die Untertage- und Tagebauanlagen zuverlässig mit sauberem Wasserkraftstrom versorgen und gleichzeitig die Abhängigkeit von dieselbetriebenen Stromerzeugungsanlagen verringern.

Abbildung 1: Strommasten werden für den Transport zur Installation verladen

Abbildung 2: Erster Mast installiert

Fortschritte bei der ober- und unterirdischen Infrastruktur

Parallel zum Bau der unterirdischen Rampen treibt Amex den Ausbau mehrerer wichtiger Infrastrukturkomponenten am Standort Perron weiter voran.

Das Unternehmen hat den Rohbau der Maschinenhalle abgeschlossen, die spezielle Einrichtungen für die Wartung und Instandhaltung der Untertage-Bergbaumaschinen bereitstellen wird.

Zudem wurde das permanente Untertage-Belüftungssystem installiert, was einen weiteren wichtigen Meilenstein beim Aufbau der Infrastruktur darstellt, die für die Fortsetzung der Untertage-Erschließung erforderlich ist. Das System ist so ausgelegt, dass es die Luftdurchsatzkapazität bereitstellt, die für einen sicheren und effizienten Untertagebetrieb erforderlich ist, während die Rampe in Richtung der Abbaugebiete für Großproben voranschreitet.

Abbildung 3: Bauwerk der Maschinenhalle

Abbildung 4: Permanentes Belüftungssystem

Victor Cantore, Präsident und CEO von Amex Gold Mining, kommentierte:

"Unser Team macht in Perron weiterhin hervorragende Fortschritte und treibt den Bau der Untertage-Rampe voran, während gleichzeitig mehrere wichtige Infrastrukturprojekte vorangetrieben werden. Wichtig ist, dass wir nicht nur Infrastruktur für das Großprobenprogramm aufbauen, sondern in Anlagen investieren, die auch unseren zukünftigen Bergbaubetrieb in Phase 1 unterstützen werden. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, Perron sicher, effizient und diszipliniert voranzubringen."

Über Amex

Amex Gold Mining Inc. hat in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Perron bedeutende hochgradige Goldfunde sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfid-Zonen (VMS) entdeckt. Das Projekt befindet sich im Gebiet Valcanton im Norden von Québec, etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda. Das Perron-Projekt umfasst 183 zusammenhängende Schürfrechte mit einer Gesamtfläche von 65,72 km². Das Projekt beherbergt mehrere Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung, VMS-Mineralisierung sowie "hybrider", goldreicher VMS-Mineralisierung.

Zusammen mit dem angrenzenden und zusammenhängenden Projekt "Perron West" sowie den Projekten "Abbotsford" und "Hepburn" (einschließlich weiterer durch Absteckung erworbener Schürfrechte) in Ontario erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über eine Fläche von 570,94 km² im Distriktmaßstab. Dieses weitläufige Grundstück liegt in einem geologisch vielversprechenden Gebiet, das sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.

Das Projekt profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar, liegt nur 30 Minuten von einem Flughafen entfernt und etwa 6,5 km von der Stadt Normétal. Die unmittelbare Nähe zu mehreren Verarbeitungsanlagen großer Goldproduzenten stellt ebenfalls einen strategischen Vorteil dar.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Aaron Stone, P.Geo (OGQ - 2170, PGO - 3708), Vice President Exploration des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Victor Cantore

Präsident und Chief Executive Officer

Amex Gold Mining Inc.

+1-514-866-8209

info@amexgoldmining.com

http://www.amexgoldmining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die die Auswirkungen des Vorstehenden auf die Wirtschaftlichkeit des Perron-Goldprojekts beschreiben, sowie die Ergebnisse der von Amex Gold Mining Inc. ("Amex" oder das "Unternehmen") am 13. April 2026 (die "Machbarkeitsstudie" oder "FS") (soweit diese Ergebnisse im Text dieser Pressemitteilung kommentiert werden), einschließlich CAPEX, OPEX, NPV und IRR, den geschätzten Wert des Perron-Goldprojekts, Betriebsentwicklungsszenarien für das Perron-Goldprojekt, kommerzielle und technische Parameter, die attraktive Wirtschaftlichkeit des Perron-Goldprojekts, LOM-Pläne, die beabsichtigte Vermarktungsstrategie des Unternehmens, Markttrends, zukünftige Goldpreise, die Auswirkungen des Perron-Goldprojekts auf die lokalen Gemeinden, einschließlich der Schaffung von Arbeitsplätzen, die prognostizierte Jahresproduktion der Betriebe des Unternehmens, die Zeitpläne und Kosten im Zusammenhang mit den verschiedenen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Initiativen, Meilensteinen und deren erwarteten Ergebnissen, die erwartete finanzielle und operative Leistung des Unternehmens, die Art der Beziehungen zu Interessengruppen wie der lokalen Gemeinschaft, einschließlich der Abitibiwinni First Nation, Mineralressourcenschätzungen (einschließlich der bei der Erstellung der Mineralressourcenschätzungen verwendeten Annahmen und Schätzungen), die allgemeinen Geschäfts- und Betriebsaussichten des Unternehmens, das künftige Wachstum und die Geschäftsaussichten des Unternehmens sowie jene Aussagen, die an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden und im Wesentlichen die Aussichten und Ziele des Unternehmens beschreiben, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Diese Schätzungen und Annahmen können sich als unrichtig erweisen. Darüber hinaus basieren diese zukunftsgerichteten Aussagen auf verschiedenen zugrunde liegenden Faktoren und Annahmen, darunter die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Interessengruppen, die Fähigkeit, sicher und effektiv zu arbeiten, die rechtzeitige Lieferung und Installation der für die Produktion erforderlichen Ausrüstung zu den veranschlagten Preisen, die angenommenen Verkaufspreise für Gold, die Genauigkeit etwaiger Mineralressourcenschätzungen, zukünftige Wechselkurse und Zinssätze, politische und regulatorische Stabilität, Rohstoffpreise und Produktionskosten, der Erhalt von Genehmigungen durch Behörden, Aufsichtsbehörden und Dritte, Lizenzen und Genehmigungen zu günstigen Konditionen, anhaltende Stabilität auf dem Arbeitsmarkt, Stabilität auf den Finanz- und Kapitalmärkten, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und kritischen Liefergütern, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien, verschiedene steuerliche Annahmen, Schätzungen zu Investitions- (CAPEX) und Betriebskosten (OPEX), den Status der Genehmigungen für das Perron-Goldprojekt, alle wirtschaftlichen und betrieblichen Prognosen im Zusammenhang mit dem Projekt, lokale Infrastrukturen, die Geschäftsaussichten und -chancen des Unternehmens sowie Schätzungen zur betrieblichen Leistung der Ausrüstung und stellen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar.

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