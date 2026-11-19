Berlin - Der Gipfel der sogenannten "Koalition der Willigen" in Berlin ist am Donnerstagmittag mit einem Treffen der E3 mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eröffnet worden. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) begrüßte dabei Selenskyj sowie den französischen Emmanuel Macron und den britischen Premierminister Andy Burnham im Kanzleramt. Macron und Burnham gelten auch offiziell als Mitgastgeber des Treffens.



Bereits zuvor hatte Merz die US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff empfangen. Insgesamt nehmen an dem Gipfel am Donnerstagnachmittag knapp 44 Delegationen teil, davon werden 26 von Staats- und Regierungschefs angeführt. Zu den Teilnehmern zählen auch drei Delegationen der EU sowie Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Nach den Gesprächen ist für gegen 17:15 Uhr eine Pressekonferenz geplant.



Tiefgreifende Fortschritte bei den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg sind bei dem Berliner Gipfel allerdings eher nicht zu erwarten. Wie es im Vorfeld aus Berliner Regierungskreisen hieß, soll es bei dem Treffen nach den jüngsten Gesprächen zwischen Russland, der Ukraine und den USA in Abu Dhabi vor allem um die Koordinierung der nächsten Schritte gehen. Man wolle sich für weitere direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine mit aktiver Beteiligung der USA und der Europäer abstimmen, hieß es. Im Fokus stehen dabei demnach erneut die Unterstützung der Ukraine sowie die Debatte über Sicherheitsgarantien nach einem Waffenstillstand.





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