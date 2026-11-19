Vancouver, British Columbia, 19. November 2026 / IRW-Press / NexMetals Mining Corp. (TSXV: NEXM) (Nasdaq: NEXM) ("NexMetals" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/nexmetals-mining-corp/ - freut sich, die Untersuchungsergebnisse der Bohrlöcher SMD-26-217 und SMD-26-216-W1 bekannt zu geben, die Teil des laufenden Oberflächenbohrprogramms in der Lagerstätte Selebi Main in Botswana sind (siehe Abbildung 1). Die Ergebnisse deuten auf eine neu entdeckte dritte mineralisierte Zone unterhalb der Lower Zone (die "dritte Zone") sowie auf eine Verlängerung des interpretierten hochgradigen Trends um etwa 100 Meter in Richtung Selebi North hin, wodurch sich dessen interpretierte Länge auf etwa 1,5 Kilometer erhöht (der "hochgradige Trend").

SMD-26-217 durchteufte drei unterschiedliche mineralisierte Zonen. Die Hauptzone lieferte 3,15 Meter mit einem Gehalt von 3,14 % Cu und 0,86 % Ni. Die untere Zone lieferte 6,60 Meter mit einem Gehalt von 1,35 % Cu und 1,95 % Ni, einschließlich 4,25 Meter mit einem Gehalt von 1,33 % Cu und 2,37 % Ni. Die neu entdeckte dritte Zone lieferte 6,30 Meter mit einem Gehalt von 2,67 % Cu und 1,85 % Ni, einschließlich 4,30 Metern mit einem Gehalt von 2,98 % Cu und 2,38 % Ni, wobei die höheren Kupfergehalte im Vergleich zur unteren Zone möglicherweise auf eine stärkere Remobilisierung hindeuten.

SMD-26-216-W1 war ein Infill-Bohrloch zur Erkundung eines nur spärlich bebohrten Bereichs etwa 165 Meter nördlich des hochgradigen Trends. Die Bohrung durchteufte einen 1,00 Meter langen Abschnitt mit einem Gehalt von 2,98 % Cu und 1,07 % Ni, der der Hauptzone zuzuordnen ist, sowie einen 3,45 Meter langen Abschnitt in der unteren Zone mit einem Gehalt von 2,86 % Cu und 1,52 % Ni, einschließlich eines 1,45 Meter langen Abschnitts mit einem Gehalt von 3,61 % Cu und 1,94 % Ni. SMD-26-216-W1 schließt eine Lücke im Ressourcenmodell auf der Nordseite des mineralisierten Trends und untermauert die interpretierte Konsistenz des "High-Grade Trend" sowie die laterale Kontinuität der mineralisierten Zonen.

Warum dies von Bedeutung ist

Die neue "Third Zone" erweitert die Explorationsmöglichkeiten bei Selebi Main. Der erste bedeutende Durchschnitt von NexMetals unterhalb der "Lower Zone" lieferte in derselben Bohrung höhere Kupfergehalte als die "Lower Zone" sowie starke Nickelgehalte und deutet auf eine zunehmende strukturelle Komplexität hin, je weiter die Bohrungen in Richtung Selebi North voranschreiten.

Der "High-Grade Trend" wurde in Richtung Selebi North erweitert. SMD-26-217 verlängert den "High-Grade Trend" auf 1,5 Kilometer und dehnt ihn um etwa 100 Meter in Richtung Selebi North aus, während SMD-26-216-W1 die laterale Kontinuität in Aufwärtsrichtung bestätigt.

Die untere Zone weist in der Tiefe eine zunehmende Kontinuität auf. Die Ergebnisse aus den Bohrungen SMD-26-213 (7,45 Meter mit einem Gehalt von 2,52 % Cu und 1,54 % Ni, siehe Pressemitteilung vom 22. Juli 2026) und SMD-26-219 (7,55 Meter mit einem Gehalt von 2,70 % Cu und 1,83 % Ni, siehe Pressemitteilung vom 23. September 2026) sowie SMD-26-217 (6,60 Meter mit einem Gehalt von 1,35 % Cu und 1,95 % Ni, aktuelle Pressemitteilung) stützen die Interpretation einer seitlich und vertikal ausgedehnten unteren Zone.

Das System ist nach wie vor offen, und es stehen weitere Zielgebiete zur Erprobung an. Elektromagnetische Bohrlochmessungen ("BHEM") deuten auf zusätzliches Mineralisierungspotenzial in seitlicher Richtung und entlang des Sturzes hin. Die laufenden Bohrungen und die geologische Modellierung sollen die Ausdehnung aller drei mineralisierten Zonen ergründen und zusätzliche Bereiche mit mächtiger Massivsulfidmineralisierung ins Visier nehmen.

Sean Whiteford, CEO und Vorstandsmitglied des Unternehmens, kommentierte: "Unser erster Durchschnitt in der Third Zone ergab starke Kupfer- und Nickelgehalte unterhalb der Lower Zone und liefert damit ein zusätzliches Ziel für Folgebohrungen. Aufbauend auf der jüngsten Steigerung der abgeleiteten Mineralressource von Selebi Main um 72 % auf 32,47 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,53 % Kupfer und 0,97 % Nickel deuten diese Ergebnisse auf weiteres Wachstumspotenzial hin, während wir die Grenzen der Lagerstätte weiter ausloten. SMD-26-217 erweitert den interpretierten hochgradigen Trend in Richtung Selebi North, während SMD-26-216-W1 die potenzielle seitliche Kontinuität untermauert. Wir treiben technische Studien und Kosten-Nutzen-Analysen voran, um die vorläufige wirtschaftliche Bewertung zu untermauern, und setzen gleichzeitig die Explorationsbohrungen fort, um das offene System zu erproben."

Abbildung 1: Geneigter Längsschnitt von Selebi Main, der die Lage der Bohrlöcher SMD-26-217 und SMD-26-216-W1 hervorhebt. Die Angabe zur abgeleiteten Mineralressource für 2026 in Abbildung 1 erfolgt gemäß NI 43-101 und stimmt möglicherweise nicht mit den Angaben zur abgeleiteten Mineralressource gemäß Unterabschnitt 1300 der Verordnung SK überein.

Tabelle 1: Ergebnisse der Oberflächenbohrungen SMD-26-216-W1 und SMD-26-217 aus dem Jahr 2026

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Geschätzte tatsächliche Dicke1 Cu (%) Ni (%) Co (%) Zone SMD-26-216-W1 1624,10 1625,10 1,00 0,99 2,98 1,07 0,04 Hauptzone SMD-26-216-W1 1683,35 1686,80 3,45 3,40 2,86 1,52 0,06 Untere Zone einschließlich 1685,35 1686,80 1,45 1,43 3,61 1,94 0,08 SMD-26-217 1931,85 1935,00 3,15 3,11 3,14 0,86 0,04 Hauptzone einschließlich 1931,85 1933,80 1,95 1,93 3,36 1,28 0,06 SMD-26-217 1974,75 1981,35 6,60 6,52 1,35 1,95 0,06 Untere Zone einschließlich 1974,75 1979,00 4,25 4,20 1,33 2,37 0,11 SMD-26-217 1994,60 2000,90 6,30 6,22 2,67 1,85 0,09 Dritte Zone einschließlich 1996,60 2000,90 4,30 4,25 2,98 2,38 0,11

1 Die Länge bezieht sich auf die Bohrlochlänge und nicht auf die tatsächliche Mächtigkeit. Die tatsächlichen Mächtigkeiten werden geschätzt, sofern die Bohrdichte für eine Schätzung ausreicht.

Um Kernfotos aus dem Bohrloch SMD-26-217 anzusehen, klicken Sie hier: Selebi-Kernproben - NexMetals Mining Corp.

Tabelle 2: Informationen zum Oberflächenbohrkragen

Bohrloch-ID UTM Ost UTM-Nord Höhe Neigung Azimut zum geografischen Norden Bohrlochlänge (m) Anmerkung SMD-26-216-W1 582793,8 7563698,8 902,0 -73,0 105,4 1763,6 Vermessungsring SMD-26-217 582.546,8 7564008,6 906,0 -73,9 92,7 2050,9 Vermessungsring

Qualifizierte Person

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Sharon Taylor, Vizepräsidentin für Geophysik des Unternehmens, MSc, P.Geo, und einer "qualifizierten Person" im Sinne von National Instrument 43-101 und Unterabschnitt 1300 der Regulation S-K, geprüft und genehmigt.

Qualitätskontrolle und Datenüberprüfung

Das Programm wird mit drei unternehmenseigenen Untertagebohrgeräten vom Typ Zinex U5 durchgeführt, die zu Oberflächenbohrgeräten vom Typ A5 umgerüstet wurden, sowie mit zwei vom Unternehmen erworbenen Marcotte HTM2500-Bohrgeräten, die Bohrungen bis zu einer Tiefe von 2.550 Metern (NQ-Kern) ermöglichen.

Die Bohrkernproben sind entweder vom Typ NQ (47,75 mm Durchmesser) oder BQ (36,40 mm Durchmesser). Alle Proben sind ½-Kernproben, die vor Ort mit einer Diamantsäge geschnitten werden, wobei die verbleibende Hälfte des Kerns zu Referenzzwecken aufbewahrt wird. Die Proben werden in der Regel in Abständen von 1,0 bis 1,5 Metern oder weniger entnommen, je nach Ermessen der Geologen vor Ort. Die Probenvorbereitung und Laboranalyse wurden bei ALS Geochemistry in Johannesburg, Südafrika, durchgeführt. Kommerziell hergestellte Blindproben und zertifizierte Cu/Ni-Sulfid-Analysestandards mit unterschiedlichen Gehalten werden in jede Charge von 20 Proben oder mindestens einen Satz pro Probencharge eingefügt. Die Analysen für Ni, Cu und Co erfolgen mittels Peroxidfusion und ICP-AES-Abschluss (ME-ICP81). Die Analysen für Pt, Pd und Au erfolgen mittels Feuerprobe (30 Gramm nominelles Probengewicht) mit ICP-AES-Abschluss (PGM-ICP23).

Die Bohrlöcher sind wie folgt nummeriert: SMD (Selebi Main Deposit) + Jahr + Bohrlochnummer beginnend bei 201.

Die qualifizierte Person hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten, einschließlich der den Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, durch Mitwirkung an den Verfahren zur Kernhandhabung und Probenahme, durch Besuche der Bohr- und Kernaufbereitungsanlagen, durch Überwachung der Ergebnisse der Kernbeschreibung und der Probenauswahl sowie durch Überprüfung der Kernanalysen und der QA/QC-Ergebnisse verifiziert.

Weitere Informationen zum Stichtag der abgeleiteten Mineralressourcenschätzung für 2026 bei Selebi Main sowie zu den wesentlichen Annahmen, Parametern und Methoden, die bei der Schätzung verwendet wurden, finden Sie im technischen Bericht mit den Schätzungen für die Lagerstätten Selebi Main und Selebi North mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report - Mineralressourcenschätzung vom Oktober 2026, Selebi Mines Kupfer-Nickel-Kobalt-Projekt, Botswana", der von The MSA Group (Pty) Ltd. erstellt wurde und dessen Stichtag der 16. Oktober 2026 ist. Der technische Bericht wurde unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca hinterlegt, unter dem Profil des Unternehmens auf EDGAR unter www.sec.gov bereitgestellt und ist zudem auf der Website des Unternehmens verfügbar. Das Unternehmen hat zudem eine entsprechende, den Anforderungen der Regulation S-K 1300 entsprechende Zusammenfassung des technischen Berichts als Anlage zu seinem Quartalsbericht auf Formular 10-Q für den am 30. September 2026 endenden Zeitraum eingereicht.

BHEM-Untersuchungen

Bei den BHEM-Messungen in Selebi kommt das Crone-PEM-System zum Einsatz, das von lokalen Mitarbeitern in Botswana bedient wird. Die Vermessungsdaten werden mit einer 3-Komponenten-Fluxgate-Sonde erfasst, die Vollwellenformdaten sammelt. Die Vermessungen wurden mit Zeitbasen zwischen 50 und 1000 ms (0,25 Hz bis 5 Hz) durchgeführt. Die Daten wurden zu einer berechneten Restschrittantwort verarbeitet, um die leitfähigen Quellen besser quantifizieren zu können. Diese zusätzliche Verarbeitung hat sich aufgrund der Größe des hochleitfähigen mineralisierten Systems als äußerst wertvoll erwiesen.

Über NexMetals Mining Corp.

NexMetals Mining Corp. ist ein an der TSX.V und der NASDAQ notiertes Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederinbetriebnahme der ehemals produzierenden Selebi-Kupfer-Nickel-Kobalt-Minen in Botswana und der Selkirk-Kupfer-Nickel-Kobalt-Platingruppenelement-Minen in Botswana konzentriert. NexMetals hat bestätigt, dass das Ausmaß der Mineralisierung größer ist als in historischen Schätzungen angenommen, was durch Ressourcenabschätzungen gemäß NI 43-101 und Regulation S-K 1300 untermauert wird. Derzeit laufen geophysikalische Untersuchungen im Bohrloch, Bohrarbeiten sowie metallurgische Programme, die darauf abzielen, die Ressourcen zu erweitern und zukünftige Wirtschaftlichkeitsstudien zu untermauern. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Management- und Technikteam geleitet, das über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei globalen Mineralprojekten verfügt und Wert auf eine disziplinierte Umsetzung, transparente Unternehmensführung und die langfristige Wertschöpfung für die Stakeholder legt.

Für weitere Informationen über NexMetals Mining Corp. wenden Sie sich bitte an:

Sean Whiteford

CEO

mailto:info@nexmetalsmining.com

1-866-794-NEXM (6396)

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

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Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen"), die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen. Für die Zwecke dieser Pressemitteilung umfassen zukunfts e Informationen unter anderem die Umsetzung der Ziele, Vorgaben und Zukunftspläne des Unternehmens; die Interpretation der "Third Zone" durch das Unternehmen als neue mineralisierte Zone, deren Identifizierung als zusätzliches Ziel für Folgebohrungen sowie das Potenzial für ihre seitliche und in Fallrichtung verlaufende Ausdehnung; die Interpretation, dass höhere Kupfergehalte in der "Third Zone" auf eine Remobilisierung und zunehmende strukturelle Komplexität in Richtung Selebi North hindeuten könnten; die Ausdehnung, Länge und Kontinuität des "High-Grade Trend" sowie die Pläne des Unternehmens, dessen weitere Ausdehnung zu erproben; die interpretierte seitliche und vertikale Kontinuität der "Lower Zone"; das durch BHEM-Untersuchungen angezeigte Mineralisierungspotenzial und den geplanten Einsatz von BHEM, Bohrungen und geologischer Modellierung zur Bewertung der Ausdehnung aller drei mineralisierten Zonen und zur Identifizierung weiterer Bereiche mit mächtiger Massivsulfidmineralisierung; das Erweiterungs- und Wachstumspotenzial der Selebi-Hauptlagerstätte; die technischen Studien und Abwägungsanalysen des Unternehmens sowie die Erstellung und der Zeitplan der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung; geplante Explorationsbohrungen; zukünftige Ressourcenmodellierung und potenzielle Bergbauplanung; sowie die Pläne des Unternehmens, die Minen Selebi und Selkirk wieder in Betrieb zu nehmen und zukünftige wirtschaftliche Studien durchzuführen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe wesentlicher Annahmen, darunter, dass die geologischen Interpretationen des Unternehmens zutreffend sind; dass Bohrgeräte, Auftragnehmer und qualifiziertes Personal wie geplant zur Verfügung stehen werden; dass Finanzmittel zu akzeptablen Konditionen verfügbar sein werden; dass die erforderlichen Genehmigungen rechtzeitig erteilt werden; und dass die Rohstoffpreise und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen den aktuellen Erwartungen entsprechen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen erfordern naturgemäß, dass das Unternehmen bestimmte Annahmen trifft, und beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören unter anderem Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen; der vorläufige Charakter der Bohr- und metallurgischen Testergebnisse; die Eignung der Explorationsergebnisse zur Vorhersage von Mineralisierungen; das Risiko, dass sich geologische Interpretationen, einschließlich derjenigen zur "Third Zone" und zum "High-Grade Trend", im Zuge weiterer Bohrungen ändern könnten; Unsicherheiten, die mit Mineralressourcenschätzungen einhergehen, einschließlich der Tatsache, dass abgeleitete Mineralressourcen keine Mineralreserven darstellen und deren wirtschaftliche Rentabilität noch nicht nachgewiesen wurde; Analyse- sowie Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Bohr-, geowissenschaftlichen und metallurgischen Arbeiten auf seinen Liegenschaften sowie seine Arbeitspläne im Allgemeinen umzusetzen; die Ergebnisse künftiger vorläufiger wirtschaftlicher Bewertungen, Vor- oder Machbarkeitsstudien; Verzögerungen bei der Erlangung oder das Ausbleiben erforderlicher behördlicher, umweltbezogener oder sonstiger Projektgenehmigungen; politische Risiken, Genehmigungsrisiken und Risiken hinsichtlich der Eigentumsrechte in Botswana; die Verfügbarkeit von Ausrüstung, Auftragnehmern und Schlüsselpersonal; Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten künftig benötigter Finanzierungen; Veränderungen an den Aktienmärkten; Inflation; Schwankungen der Rohstoffpreise; Verzögerungen bei der Projektentwicklung; sonstige Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind; sowie jene Risiken, die in den bei der SEC auf EDGAR (www.sec.gov) eingereichten Unterlagen des Unternehmens und in den öffentlichen Bekanntmachungen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) jeweils unter dem Emittentenprofil von NEXM dargelegt sind. 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