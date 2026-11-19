Für Mieterstromprojekte, Direktbelieferung von Industrie- und Gewerbestandorten und vergleichbare Konzepte hat der am 18. November nach langer Sitzung beendete Trilog zum EU-Netzpaket (European Grids Package) Perspektiven für eine langfristige Rechtssicherheit aufgezeigt. Die Einigung muss noch in nationales Recht - in diesem Fall ins deutsche Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) - überführt werden und dürfte dann "die allermeisten Fälle (95 Prozent plus) in Deutschland lösen", schreibt Sebastian Bolay, Bereichsleiter Energie, Umwelt, Industrie der Deutschen Industrie- und Handelskammer auf LinkedIn. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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