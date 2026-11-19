Die Aktie von Henkel verliert am Donnerstag 1,9% auf 86,20 € und zählt damit zu den schwächsten Werten im Dax. Noch deutlicher trifft es Lanxess mit einem Minus von 2,9% auf 12,19 €, womit das Papier das Schlusslicht im MDax bildet. Beide Kursverluste folgen auf Abstufungen durch Kepler Cheuvreux. Wie schwer wiegen die genannten Kostenrisiken für die beiden Unternehmen wirklich? Kostendruck trifft unterschiedlich Kepler-Analyst Martin Roediger hat ...

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