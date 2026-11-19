Die Aktie von Eli Lilly bietet trotz hoher Bewertung weiteres Kurspotenzial. Steigende Absatzmengen bei den Abnehm- und Diabetesmedikamenten sowie eine starke Produktpipeline könnten das Wachstum in den kommenden Jahren weiter antreiben. Ein erstes Kursziel liegt bei 1.600 US-Dollar. Der US-Pharmakonzern Eli Lilly mit Sitz in Indianapolis ist seit fast 150 Jahren am Markt und in den Bereichen Diabetes, Adipositas, Immunologie, Onkologie und Neurowissenschaften ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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