Oliver Wyman, ein Unternehmen von Marsh (NYSE: MRSH), hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Synpulse geschlossen. Synpulse ist ein weltweit tätiges Beratungs- und Technologieunternehmen, das auf Finanzdienstleistungen spezialisiert ist. Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2027 erwartet. Die finanziellen Konditionen werden nicht bekannt gegeben.

Fortschreitende Technologien, Daten und Künstliche Intelligenz sowie sich wandelnde Geschäftsmodelle bringen tiefgreifende Veränderungen für Banken, Versicherungen und Asset-Manager mit sich. Unternehmen suchen nach Partnern, die sie durch alle Phasen der Transformation begleiten können von der Strategie über die Technologieimplementierung bis hin zur Umsetzung. Oliver Wyman und Synpulse haben bereits bei mehreren Transformationsprojekten mit gemeinsamen Teams zusammengearbeitet. Die Übernahme ermöglicht es, weiterhin eng zu kooperieren und sich ergänzende Kompetenzen und Teams zu bündeln, um Kunden bei der Entwicklung von Strategien und der Implementierung von Technologien zu begleiten.

Synpulse unterstützt Finanzinstitute bei der Modernisierung ihrer Altsysteme und der Optimierung ihrer Betriebsabläufe. Zudem verbessert das Unternehmen ihre Möglichkeiten, auf veränderte Kundenbedürfnisse zu reagieren. Mit Strategien für den verantwortungsvollen Einsatz von KI und die Transformation digitaler Ökosysteme können Kunden neue Produkte schneller auf den Markt bringen, Prozesse vereinfachen und ihre Kundenerlebnisse stärker personalisieren.

"Unsere Kunden betrachten Strategie, Technologie und Umsetzung als ein großes Ganzes. Sie brauchen herausragende Ideen, die echte Veränderungen bewirken", kommentiert Ted Moynihan, Präsident und CEO von Oliver Wyman und Marsh Management Consulting. "Synpulse verfügt über außergewöhnliche Expertise in der Technologieberatung, im KI-Engineering sowie im Finanzdienstleistungssektor und hat Erfahrung in der Umsetzung komplexer unternehmensweiter Transformationen. Gemeinsam werden wir unsere Experten und Technologien kombinieren, um unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer ambitioniertesten Ziele zu unterstützen."

"Seit unserer Gründung im Jahr 1996 unterstützt Synpulse Finanzinstitute als verlässlicher Partner bei ihren digitalen Transformationen", sagt Konrad Niggli, Co-CEO von Synpulse. "Gemeinsam mit Oliver Wyman können wir unsere Kunden künftig noch umfassender begleiten von der Strategieentwicklung über die Implementierung bis zur Umsetzung. So können wir mehr Kunden erreichen und ihnen einen noch größeren Mehrwert bieten."

"Durch die Bündelung unserer Teams können wir neue Märkte erschließen, größere und komplexere Transformationsprojekte umsetzen und unser Wachstum über verschiedene Märkte hinweg vorantreiben. Gleichzeitig können wir mehr in KI und neue Technologien investieren und so unser Angebot für unsere Kunden weiter verbessern", sagt Yves Roesti, Co-CEO von Synpulse.

Die rund 1.200 Mitarbeitenden von Synpulse werden auch nach Abschluss der Übernahme weiterhin von Standorten in Nordamerika, Europa und Asien aus tätig sein. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Über Oliver Wyman

Oliver Wyman ist ein Unternehmen von Marsh (NYSE: MRSH), einem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Risikomanagement, Rückversicherung und Kapital, Personalwesen und Investitionsmanagement sowie Strategieberatung. Mit Kunden in 130 Ländern, einem Jahresumsatz von über 27 Milliarden US-Dollar und mehr als 95.000 Mitarbeitenden vereint Marsh verschiedene Perspektiven, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf oliverwyman.de oder folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

Über Synpulse

Synpulse ist ein weltweit tätiges auf Finanzdienstleistungen spezialisiertes Beratungs- und Technologieunternehmen. Synpulse unterstützt Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute bei Strategie, Design, Technologieimplementierung und beim operativen Geschäft. Synpulse verbindet Finanzdienstleistungs- und Technologieexpertise und unterstützt Kunden gemeinsam mit seiner Technologiesparte Synpulse8 und einem Netzwerk von mehr als 100 Partnern von der Strategieentwicklung bis zur Implementierung. Weltweit arbeiten rund 1.200 Experten für Synpulse an mehr als 20 Standorten. Weitere Informationen finden Sie unter synpulse.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

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