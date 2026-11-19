(neu: Kurstendenz aktualisiert und weiterer Analyst)

NEW YORK (dpa-AFX) - Anfängliche Freude unter Investoren über den Start von "Grand Theft Auto VI" ist am Donnerstag in Enttäuschung umgeschlagen. Waren die Aktien des Spieleentwicklers Take-Two Interactive im deutschen Handel auf Tradegate noch um bis zu 3,7 Prozent gestiegen, so sackten sie zuletzt im vorbörslichen Nasdaq-Handel um 3,5 Prozent ab. Allerdings hatten sie am Vortag dort mehr als 6 Prozent gewonnen.

Das lange Warten für Fans der Videospielreihe GTA hat ein Ende. Vorbesteller konnten sich die großen Dateien schon seit mehr als einer Woche herunterladen, um ab Mitternacht loszulegen. Das vorherige Spiel der Serie erschien vor rund 13 Jahren. Allein schon deshalb ist die Spannung groß. GTA 6 könnte zur größten Entertainment-Veröffentlichung werden. Nach Schätzungen des Marktforschers Sensor Tower überschritt allein schon das Umsatzvolumen der Vorbestellungen die Marke von 1,5 Milliarden US-Dollar (aktuell knapp 1,4 Milliarden Euro). Mit geschätzten Entwicklungskosten zwischen einer und zwei Milliarden Dollar dürfte GTA 6 auch das bisher teuerste Entertainment-Produkt sein.

Etwas Wasser in den Wein goss indes mit Blick auf GTA 6 der Marktexperte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG: "Für die Aktie des Herausgebers Take-Two waren die bisherigen Starts kein verlässlicher Kurstreiber". In den jeweils drei Monaten nach den letzten fünf Starts sei die Aktie dreimal gestiegen und zweimal gefallen. Die Spanne reiche von plus 67,5 Prozent nach GTA III im Jahr 2001 bis zu minus 17,6 Prozent nach dem Ableger Vice City ein Jahr später. GTA IV kam 2008 und V dann 2013.

Maximilian Wienke vom Broker Etoro hatte im Vorfeld hohe Entwicklungskosten thematisiert. Für die neue Version GTA 6 würden diese auf 1,5 Milliarden US-Dollar geschätzt, so der Analyst. GTA 5 habe inklusive Marketing rund 265 Millionen Dollar gekostet. Künstliche Intelligenz könne aber die Kosten senken. Zudem wachse die Zielgruppe: "Gaming ist längst keine reine Jugendkultur mehr. Davon könnten erfolgreiche Marken wie GTA langfristig profitieren".

An der Tokioter Börse stieg derweil die Sony-Aktie um knapp drei Prozent. Das Spiel ist zunächst nur auf Sonys Playstation-Konsolen und Microsofts Xbox verfügbar, die PC-Version soll später folgen.

Spielekonsolen wie die Xbox Series X/S und Playstation 5 stiegen zuletzt im Preis, statt - wie bei den vorherigen Generationen üblich - über die Jahre günstiger zu werden. Die Microsoft-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel 1,4 Prozent zu, was aber wohl eher Folge des sich abzeichnenden erfolgreichen Börsengangs des KI-Giganten Anthropic sein dürfte./bek/tih/stk