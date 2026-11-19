Berlin - Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, warnt vor einer Kürzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes.



Wenn man bei Arbeitslosen über 55 Jahren lediglich eine Vermittlungsquote von 2,7 Prozent erreiche, aber älteren Menschen zugleich mit den geplanten Änderungen bei der Rente auch die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes kürzen wolle, wie Arbeitgeberverbände es fordern, löse das existentielle Ängste aus, sagte Nahles der "Zeit". Sie halte das für ein AfD-Förderprogramm, erklärte die ehemalige SPD-Chefin.



Die Abschaffung der Rente ab 63, die sie als Bundesarbeitsministerin eingeführt hatte, schmerze sie nicht persönlich, sagte Nahles. Teile der geplanten und diskutierten Reformen des Sozialstaats passten aber nicht zusammen.





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