Bern - Der Schweizer Aussenhandel hat sich im Oktober weiter erholt. Die Exporte legten zum zweiten Mal in Folge zu, nachdem sie im August eingebrochen waren. Ausschlaggebend war einmal mehr die Chemie- und Pharmabranche. Die Schweizer Exporte stiegen im Oktober 2026 saisonbereinigt und nominal zum September um 6,3 Prozent auf 24,7 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Real - also um Preisveränderungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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