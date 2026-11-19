Shenzhen - Bei ihrem ersten Dreiergipfel überhaupt haben sich die Atommächte Russland, USA und China über die internationale Sicherheitslage ausgetauscht und zu Atomwaffen beraten. Dabei einigten sie sich auf einen Dialog über die Verringerung nuklearer Risiken, wie aus einer gemeinsam «Erklärung zum Frieden» hervorgeht. Auch eine Reform der Vereinten Nationen und Fragen der Energieversorgung waren Thema. Konkrete Abrüstungszusagen blieben allerdings ...

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