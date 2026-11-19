Denios energy bringt mit dem Plug & Play POWER SAFE einen standardisierten Batteriespeicher im Container für Gewerbekunden auf den Markt. Die anschlussfertige Lösung kombiniert den Speicher mit einem kompakten Brandschutzcontainer. Nach Angaben des Unternehmens ermöglicht sie die lokale Energieversorgung auch an Standorten mit erhöhten Anforderungen an Brand-, Umwelt- und Schallschutz sowie begrenztem Platzangebot. Wie Solarserver berichtete, hat Denios den Geschäftsbereich Denios energy gegründet, ...

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