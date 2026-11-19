© Foto: Jonathan Weiss - stock.adobe.comDie Quartalszahlen von Walmart sind stark, aber die Aktie fällt trotzdem. Warum ist das so?
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© Foto: Jonathan Weiss - stock.adobe.comDie Quartalszahlen von Walmart sind stark, aber die Aktie fällt trotzdem. Warum ist das so?
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Walmart überzeugte in den jüngsten Quartalszahlen mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum in den USA von 2,9 Prozent und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Getragen wurde dieses Ergebnis durch einen starken stationären Handel, steigende Gewinne im E-Commerce sowie höhere Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen. Trotz dieser positiven Geschäftszahlen und des Wachstums bei den Plus-Mitgliedschaften reagierte die Aktie jedoch mit Kursverlusten.
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