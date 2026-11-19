Kleine, private Photovoltaik-Dachanlagen sind für die Allgemeinheit viel teurer als große Kraftwerke. Eine aktuelle Studie des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln (EWI) kommt nun zu einem anderen Ergebnis. Demnach beträgt der Nettoförderbedarf für eine neue Photovoltaik-Dachanlage, die von einem Privathaushalt installiert wird, nur noch etwa 0,8 Cent pro Kilowattstunde. Das EWI hat für neue gewerbliche Dachanlagen Nettoförderkosten zwischen 0,33 und 0,50 Cent pro Kilowattstunde in seiner Studie ermittelt. Bei Freiflächenanlagen liegen sie noch deutlich darunter, etwa zwischen ...

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