Nur 30 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland bieten ihren Beschäftigten eine betriebliche Altersvorsorge an. Das zeigt ein aktuelles Stimmungsbarometer der BarmeniaGothaer, für das 529 Versicherungsentscheiderinnen und Versicherungsentscheider aus KMU befragt wurden.Besonders auffällig: Obwohl das Betriebsrentenstärkungsgesetz II (BRSG II) seit Anfang 2026 weitgehend in Kraft ist, kennt mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen die neuen Regelungen noch nicht. Lediglich 44 Prozent haben von der Reform gehört. Dort, wo die Neuerungen bekannt sind, zeigt das ...

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