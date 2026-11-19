Antalya - Die Präsidentschaft der Weltklimakonferenz (COP 31) in Antalya hat am Donnerstag einen neuen Entwurf für die sogenannte Mantelentscheidung vorgelegt.



Im Vergleich zum Entwurf vom Montag wurden alle Stellen zu fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas vollständig gestrichen. Sollten zuvor noch die Vertragsparteien aufgefordert werden, von fossilen Brennstoffen abzukehren und ineffiziente Subventionen für fossile Brennstoffe so bald wie möglich auslaufen zu lassen, werden fossile Brennstoffe als Hauptursache des Klimawandels nun gar nicht mehr genannt.



Der australische Vorsitzende der COP-31-Verhandlungen, Chris Bowen, verteidigte die Streichung. Er erinnerte daran, dass man sich bereits in Dubai auf eine Abkehr von fossilen Brennstoffen geeinigt habe. Zudem impliziere das geplante Elektrifizierungsziel, den Anteil von Strom am gesamten Endenergieverbrauch bis 2035 weltweit auf 35 Prozent zu erhöhen, eine Abkehr von fossilen Brennstoffen.



Weitere Streichungen betreffen unter anderem konkrete Maßnahmen zur Reduzierung des Methan-Ausstoßes, eine genaue Zielmarke für die Verdreifachung der internationalen Klimafinanzierung und die historische Verantwortung der Industrienationen, beim Klimaschutz Führung zu übernehmen.



Panama droht bereits mit einer Blockade der Mantelentscheidung. "Die Wahrheit ist, dass die Welt die 1,5-Grad-Schwelle bereits überschritten hat", heißt es in einem offenen Brief von Panamas Umweltminister, Juan Carlos Navarro. "Eine Überschreitung ist inakzeptabel. Genau deshalb darf 1,5 Grad Celsius nicht als verhandelbares Ziel betrachtet werden. Es ist die strenge Grenze, die uns die Wissenschaft auferlegt, und jedes zusätzliche Zehntelgrad wird mit Menschenleben, Ökosystemen und wirtschaftlichen Einbußen bezahlt."



Das mittelamerikanische Land knüpft seine Zustimmung zu einer Mantelentscheidung an acht Bedingungen. Dazu zählt eine Obergrenze für die Ölproduktion als erster Schritt für eine Abkehr von fossilen Energien.





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