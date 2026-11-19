Die BMW-Aktie hat ihre jüngste Erholung offenbar schon wieder verspielt. Nach dem zwischenzeitlichen Anstieg über 61 € gerieten die Papiere des Münchener Automobilkonzerns erneut unter Druck und steuern mit aktuell 54,38 € auf die Jahrestiefs zu. Bereits in meiner Oktober-Analyse "Neues Jahrestief und tiefer" hatte ich vor weiteren Verlusten bis 45,42 € gewarnt. Zwar konnten die Käufer anschließend einen kräftigen Konter einleiten, doch die erhoffte ...

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